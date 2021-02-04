У США за півтора місяці першу щеплення від COVID отримали 8% жителів

Фото: лікар зі шприцом (freepik)

У Сполучених Штатах з початку вакцинації першу щеплення від COVID-19 отримали 8% жителів країни. Це на 2% більше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє команда Білого дому з реагування на COVID-19 в Twitter.

"Вісім відсотків населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, що на 2% більше, ніж минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація в США почалася 14 грудня минулого року. Для щеплень використовують препарати Moderna і Pfizer/BioNTech. В

Нагадаємо, в американському штаті Флорида чоловік викрав автомобіль, у якому перебували вакцини від коронавірусу. Зловмисника розшукують.

Крім того, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Додамо, що на початку лютого в США кількість людей, які вакцинувалися проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.

Раніше повідомлялося, що у США виявили перші випадки зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.