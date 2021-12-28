США і Польща будуть вести консультації щодо стримування агресії Росії, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау. Дипломати домовилися продовжити консультації щодо стримування агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блинкена.

Глава Держдепартаменту назвав свою бесіду з польським міністром чудовою. Він також підкреслив, що Польща завжди буде користуватися непохитною підтримкою США в питаннях трансатлантичної безпеки.

"Ми продовжимо тісно консультуватися з такими союзниками, як Польща, в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої агресії Росії", - додав Блінкен.