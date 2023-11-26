В США полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, тяжело ранили в тюрьме

Нападение на Шовина подтвердил Офис генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона. Он произошел 24 ноября. Прокуратура сообщила, что осужденный находится в стабильном состоянии.

"Мне досадно слышать, что Дерек Шовин стал объектом насилия. Он был надлежащим образом осужден за совершенные преступления. И, как и любой человек, находящийся в тюрьме, должен иметь возможность отбывать наказание, не боясь мести или насилия", - сказал Кит Эллисон.

The Washington Post отмечает, что Шовин получил серьезное ранение, но ожидается, что он выживет. Ранее СМИ сообщали, что бывший полицейский якобы скончался.

Адвокат бывшего полицейского Грег Эриксон сообщил СМИ, что ему пока не удалось связаться со своим подзащитным.

Убийство Джорджа Флойда

Напомним, в мае 2020 года в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб после задержания полицией. После этого в США вспыхнули протесты движения Black Lives Matter, они приобрели беспрецедентные масштабы.

В 2021 году в США был осужден бывший полицейский Дерек Шовин за убийство Флойда. Его обвинили в убийстве 2 и 3 степени и непреднамеренном убийстве 2 степени. Адвокаты утверждали, что убийство Флойда было ошибкой.