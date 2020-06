У США поліцейські застрелили афроамериканця: спалахнули протести

В американському місті Атланта (штат Джорджія) 27-річний афроамериканець Рэйшард Брукс загинув внаслідок поранення поліцейським. У місті пройшли акції протесту, а глава поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.

Про це повідомляє ABC.

За даними бюро розслідувань штату Джорджія (GBI), у п'ятницю ввечері у відділ поліції надійшла скарга на чоловіка, який спав у машині на парковці біля кафе. Машина Брукса стояла на проїзд і заважала іншим автомобілям під'їхати до закладу.

В результаті проведеного тесту поліцейські виявили, що Брукс був п'яний. Між ним і правоохоронцями виник конфлікт.

У GBI заявили, що відео з камер спостереження ресторану показує, що під час боротьби з поліцейськими Брукс вихопив у одного з них електрошокер і почав втікати. Пробігши кілька паркувальних місць він розвернувся і направив шокер на офіцера, а поліцейський у відповідь вистрілив і поранив афроамериканця.

Брукс був доставлений в місцеву лікарню, де він помер після екстреної операції.

