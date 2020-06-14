У США поліцейські застрелили афроамериканця: спалахнули протести

Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.
В американському місті Атланта (штат Джорджія) 27-річний афроамериканець Рэйшард Брукс загинув внаслідок поранення поліцейським. У місті пройшли акції протесту, а глава поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.
Про це повідомляє ABC.
За даними бюро розслідувань штату Джорджія (GBI), у п'ятницю ввечері у відділ поліції надійшла скарга на чоловіка, який спав у машині на парковці біля кафе. Машина Брукса стояла на проїзд і заважала іншим автомобілям під'їхати до закладу.
В результаті проведеного тесту поліцейські виявили, що Брукс був п'яний. Між ним і правоохоронцями виник конфлікт.
У GBI заявили, що відео з камер спостереження ресторану показує, що під час боротьби з поліцейськими Брукс вихопив у одного з них електрошокер і почав втікати. Пробігши кілька паркувальних місць він розвернувся і направив шокер на офіцера, а поліцейський у відповідь вистрілив і поранив афроамериканця.
Брукс був доставлений в місцеву лікарню, де він помер після екстреної операції.
Last night #AtlantaPolice were involved in another police shooting at Univeristy and Pryor. #AtlantaProtests #BlacklivesMatter. pic.twitter.com/FB35GJccWH— Gerald A. Griggs (@AttorneyGriggs) June 13, 2020
Breaking.. New scenes from the #Atlanta police shooting. #AtlantaShooting #AtlantaProtests pic.twitter.com/2Yz29xetqd— roberto pedone (@zerosum24) June 13, 2020
За даними GBI один з поліцейських лікувався від травми, отриманої під час зіткнення, але вже був виписаний з лікарні.
Як тільки GBI завершить розслідування, справу буде передано в офіс окружного прокурора округу Фултон, який має намір провести власне розслідування.
Як пише газета Washington Post, в Атланті пройшли акції протесту. Після події начальник поліції міста Атланта Еріка Шилдс подала у відставку.
Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканець Джордж Флойд, якому було 46 років, помер в лікарні після того, як під час затримання поліцейські застосували до нього задушливий прийом.
Смерть Флойда спричинила масові протести у США, які також поширилися на Європу.
РБК-Україна також повідомляло, що Флойда поховали у США 10 червня.
Автор: Надія Собенко