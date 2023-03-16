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В США показали видео атаки и удара по дрону MQ-9 Reaper российскими Су-27

Фото: Пентагон показал видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейское командование США опубликовало секретное видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование США в YouTube.

На нем показано, как российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник.

После атак российских Су-27 связь с дроном ненадолго была потеряна. Европейское командование США подтверждает, что на минуту беспилотник лишился связи, а публикованное видео было отредактировано.

Когда трансляция возобновилась, стало заметно, что одна из лопастей пропеллера MQ-9 Reaper повреждена после столкновения с Су-27.

Напомним, российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия же в свою очередь заявила, что не причастна к падению беспилотника.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.

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