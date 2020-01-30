США підтвердили смерть своїх військових в авіакатастрофі в Афганістані

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно підтвердило загибель двох американських військових в результаті авіакатастрофи літака в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними Пентагону, жертвами авіакатастрофи стали 46-річний полковник повітряного бойового командування Пол Восс та 30-річний капітан 37-ї ескадрильї бомбардувальників Раян Фанеуф.

Американські військовослужбовці загинули в катастрофі літака Bombardier E-11A, яка сталася в афганській провінції Газні 27 січня.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили, що літак, який розбився в Афганістані, належав Військово-повітряним силам США. Тоді в оборонному відомстві зазначали, що доля екіпажу літака невідома. Причини катастрофи розслідують представники Центрального командування Збройних сил США.

Як писало РБК-Україна, 27 січня афганські ЗМІ повідомили про аварію пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Пізніше з'явилася інформація, що літак, який розбився в провінції Газні, міг належати військовим США. Відповідальність за катастрофу взяло на себе угрупування "Талібан".