У США підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом

У Сполучених Штатах Америки підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американського видання, новий випадок захворювання коронавірусом було зафіксовано у штаті Каліфорнія. Хворим виявився турист, який прибув до Каліфорнії з китайського міста Ухань.

Зазначається, що наразі хворий перебуває у лікарні. Він перебуває у хорошому стані. Турист був ізольований від інших хворих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня у Канаді було підтверджено перший випадок захворювання новим видом коронавірусу. Захворювання на коронавірус було виявлено у жителя Торонто, який повернувся з центрально-китайського міста Ухань.

Також РБК-Україна писало, що станом на 26 січня кількість заражених новим коронавірусом у світі перевищила 2000 людей. Переважна більшість хворих перебуває в Китаї. Наразі офіційно підтверджено 56 випадків смерті від нового коронавірусу.

Крім того, влада Китаю оголосила про прискорення поширення небезпечного коронавірусу, спалах якого стався у місті Ухань. У Китаї побудують дві нові спеціалізовані лікарні, загальна місткість яких складатиме майже 2,5 тисячі осіб.