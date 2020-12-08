ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США підтвердили ефективність вакцини Pfizer від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів після аналізу підтвердило ефективність вакцини Pfizer і BioNTech. Вакцина показала свою ефективність на 95%.

Популярні новини

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Наголошується, що такий рівень ефективності досягається через сім днів після введення другої дози вакцини. При цьому ефективність вакцини після першої дози становить близько 82%.

"У запланованих проміжних і фінальних аналізах ефективність вакцини через сім днів після другої дози становила 95% учасників без підозр на те, що вони перехворіли на інфекцію SARS-CoV-2 і понад 94% в групі учасників, серед яких були перехворіли", - йдеться в повідомленні.

Проте поки невідомо знижується рівень захисту від коронавірусу через три тижні після першого введення препарату. При важких випадках захворювання введення першої дози препарату було ефективно в 88,9% випадків.

Нагадаємо, 2 грудня Великобританія схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Британія стала першою країною, яка схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19.

Крім того, компанія Pfizer подала документи на термінове схвалення вакцини від коронавірусу в Індії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкивакцина от коронавируса