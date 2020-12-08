У США підтвердили ефективність вакцини Pfizer від COVID-19

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів після аналізу підтвердило ефективність вакцини Pfizer і BioNTech. Вакцина показала свою ефективність на 95%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Наголошується, що такий рівень ефективності досягається через сім днів після введення другої дози вакцини. При цьому ефективність вакцини після першої дози становить близько 82%.

"У запланованих проміжних і фінальних аналізах ефективність вакцини через сім днів після другої дози становила 95% учасників без підозр на те, що вони перехворіли на інфекцію SARS-CoV-2 і понад 94% в групі учасників, серед яких були перехворіли", - йдеться в повідомленні.

Проте поки невідомо знижується рівень захисту від коронавірусу через три тижні після першого введення препарату. При важких випадках захворювання введення першої дози препарату було ефективно в 88,9% випадків.

Нагадаємо, 2 грудня Великобританія схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Британія стала першою країною, яка схвалила застосування вакцини Pfizer від COVID-19.

Крім того, компанія Pfizer подала документи на термінове схвалення вакцини від коронавірусу в Індії.