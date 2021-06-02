У США підлітки влаштували стрілянину викраденою зброєю, є поранені

Серйозних поранень зазнала 14-річна дівчинка, яка була співучасницею 12-річного хлопця. Вона була поранена, коли відкрила вогонь по помічниках шерифа у Флориді.

За попередньою інформацією, діти втекли з інтернату та проникли в будинок, де зберігалися автомат АК-47, пістолет, рушниця та багато набоїв.

Правоохоронці оточили будівлю й намагалися вмовити дітей вийти з будинку. Натомість вони відкрили вогонь зі зброї домовласника. Дівчина, за словами правоохоронців, погрожувала вбити сержанта.

Після цього дівчина вийшла через гараж, наставивши зброю на правоохоронців. Тоді вона була поранена. Хлопець, який був у цей момент у гаражі з автоматом АК-47, здався.