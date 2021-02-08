США подарують Україні холодильник для COVID-вакцини

За словами Квін, американська сторона вирішила допомогти Україні з транспортуванням вакцини Pfizer, яку вона отримає від глобального механізму COVAX. Ця вакцина потребує зберігання за дуже низької температури.

"Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла вона.

Квін зазначила, що саме це дозволило Україні опинитися серед країн, які першими отримають COVID-вакцину від COVAX. Вона додала, що США продовжать співпрацю з Україною.

Вакцину від коронавірусу компанії Pfizer потрібно зберігати за температури -70 градусів, а її транспортування має відбуватися за системою "холодного ланцюга": після прибуття в країну з вантажівки-рефрижератора вакцину доставлять в центр зберігання, звідки потім її в пакетах з сухим льодом будуть розвозити до центрів вакцинації.