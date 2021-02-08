ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США подарують Україні холодильник для COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 17:28
США подарують Україні холодильник для COVID-вакцини Фото: Крістіна Квін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки планують надати Україні спеціальний холодильник для зберігання вакцини від коронавірусу. Цей холодильник потрібен для зберігання вакцини Pfizer.

Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в коментарі "Суспільному".

За словами Квін, американська сторона вирішила допомогти Україні з транспортуванням вакцини Pfizer, яку вона отримає від глобального механізму COVAX. Ця вакцина потребує зберігання за дуже низької температури.

"Тож ми допомагаємо з холодильниками та транспортуванням, а також слідкуємо за тим, щоб після прибуття вакцини на місце, вона залишалася в безпеці", - розповіла вона.

Квін зазначила, що саме це дозволило Україні опинитися серед країн, які першими отримають COVID-вакцину від COVAX. Вона додала, що США продовжать співпрацю з Україною.

Вакцину від коронавірусу компанії Pfizer потрібно зберігати за температури -70 градусів, а її транспортування має відбуватися за системою "холодного ланцюга": після прибуття в країну з вантажівки-рефрижератора вакцину доставлять в центр зберігання, звідки потім її в пакетах з сухим льодом будуть розвозити до центрів вакцинації.

Нагадаємо, наприкінці грудня голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький розповів про плани щодо створення в Києві центру зберігання вакцин від коронавірусу.

Додамо, нещодавно в МОЗ пояснили, від чого залежить точна дата початку вакцинації українців від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Сполучені Штати Америки Україна вакцинація вакцина від коронавірусу
NEWS
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію