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США планують закупити ще 100 млн доз COVID-вакцини від Johnson&Johnson

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден доручив Міністерству охорони здоров’я закупити ще 100 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson. Якщо буде надлишок вакцини, нею поділяться з іншими країнами.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що нові дози зможуть поставити в кінці року. Зараз компанія працює над збільшенням виробництва.

"В кінці цього темного тунелю минулого року є світло, але ми не можемо ослабити пильність і припустити, що перемога неминуча. Разом ми подолаємо цю пандемію і вступимо в більш здорове і обнадійливе майбутнє", - сказав Байден.

Він також додав, що надлишками вакцини США зможуть поділитися з іншими країнами. Це відбудеться після того, як вакцинуються всі охочі американці.

На початку березня головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би прищепитися вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак американців закликав зробити щеплення будь-якою із трьох схвалених у США вакцин.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз з квітня подвоїть обсяг доступних вакцин від COVID до 100 млн доз на місяць. Цьому посприяє реєстрація нових вакцин.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцинавакцина від коронавірусу
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