У США планують ввести ревакцинацію для дітей 12-15 років

"Зараз FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками) розглядає це питання. Звичайно ж, CDC оперативно піде за нами, як тільки ми отримаємо від них інформацію, і я сподіваюся, що це відбудеться найближчими днями і тижнями", - заявила вона.

Третя ревакцинація схвалена для американських дітей у віці 16 і 17 років і всіх американських дорослих.

Питання про ревакцинацію деяких дітей старшого віку виникають у зв'язку з тим, що США зіткнулися з новою хвилею інфекцій, викликаних штамом вірусу "Омікрон", і число випадків захворювання досягло рекордно високого рівня.

Хоча офіційні особи США заявили, що вакцинація захищає від серйозних інфекцій і смерті від вірусу Омікрон, деякі діти у віці 12-15 років вже більше пів року не отримують щеплень.

Діти у віці 5-12 років були недавно допущені до вакцинації і тільки в останні тижні приступили до щеплень. Для дітей молодше 5 років вакцина не затверджена, і, за словами Валенскі, найближчим часом цього не очікується.

"Компанії та виробники працюють над отриманням даних для дітей до 5 років. У найближчі місяці цього не відбудеться", - сказала вона.