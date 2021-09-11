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США планують вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

Чиновники охорони здоров'я США припускають, що в країні можливе введення вакцинації від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Мова йде про щеплення препаратом Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що схвалення імунізації серед дітей вказаної вікової категорії може бути вже в кінці жовтня поточного року.

Наразі ж медики очікують коли Pfizer буде матиме достатньо результатів клінічних випробувань, щоб запросити дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

За інформацією ЗМІ, це може статися ближче до кінця вересня.

Між тим, Pfizer раніше заявляла, що дані про щеплення дітей віком від 5 до 11 років будуть готові у вересні, а після цього компанія планує подати заявку на участь в EUA.

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Сполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу