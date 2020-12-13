США планують вакцинувати від COVID 100 млн осіб у першому кварталі 2021 року

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У США розраховують прищепити від коронавірусу 100 мільйонів людей у перші три місяці 2021 року. А в грудні повинні вакцинувати 20 мільйонів чоловік.

Про це повідомляє імунолог Монсеф Слауи, який бере участь у державній програмі "Операція неймовірна швидкість".

Він розповів, що після 40 мільйонів доз у грудні планується отримання 50-80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в січні 2021 року.

В суботу повідомлялося, що перша партія вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer / BioNTech надійде в різні штати країни рано вранці в понеділок. Вакцину отримають близько 450 установ.

Також відомо, що в Іспанії розраховують на формування колективного імунітету від коронавірусу до кінця літа 2021 року. До того часу має бути вакциновано більшість жителів країни.

Крім цього, в Канаді будуть виплачувати компенсацію, якщо після вакцинації у кого-то будуть серйозні побічні ефекти. Компенсацію сплачуватиме держава.