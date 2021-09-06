США планують схвалити третю дозу вакцини Pfizer: названа дата

За його словами, після Pfizer планують також схвалити третю дозу COVID-вакцини Moderna. При цьому "США будуть ставитись до процесу максимально відповідально".

“Ми не будемо робити нічого, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками, - ред.), а після цього - рекомендації Консультативного комітету з практик імунізації”, - сказав Фаучі.

Відомо, що третю дозу щеплення першочергово отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою.