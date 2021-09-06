США планують схвалити третю дозу вакцини Pfizer: названа дата

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні до 20 вересня схвалять третє щеплення, так звану "дозу-посилювач" від коронавірусу. Мова йде про імунізацію препаратом Pfizer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
За його словами, після Pfizer планують також схвалити третю дозу COVID-вакцини Moderna. При цьому "США будуть ставитись до процесу максимально відповідально".
“Ми не будемо робити нічого, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками, - ред.), а після цього - рекомендації Консультативного комітету з практик імунізації”, - сказав Фаучі.
Відомо, що третю дозу щеплення першочергово отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою.
Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США заявив, що повністю вакцинованим скоріш за все буде необхідно ввести додаткове щеплення від COVID-19.