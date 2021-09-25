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У США перший випадок COVID у тхора. Заразився від людини

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Флорида, Субота 25 вересня 2021 12:01
У США перший випадок COVID у тхора. Заразився від людини Фото: у США підтвердили перший випадок коронавірусу у тхора (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

В американському штаті Флорида підтвердили випадок зараження тхора коронавірусом. Це перший випадок COVID-19 у тхора, який виявили на території Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як заявили у Міністерстві сільського господарства США, коронавірус підтвердили у тхора, якого привезли зі Словенії. Перевірити тхора на COVID-19 вирішили після того, як у нього з'явилися симптоми хвороби, зокрема чхання та кашель.

Посадовці міністерства вважають, що тхір підхопив коронавірус від людини. Однак у міністерстві не уточнили, тхір жив на фермі чи був домашньою тваринкою.

Водночас в американському міністерстві вважають, що ризик заразитися коронавірусом від тварини невеликий, тому посадовці не рекомендують проводити рутинне тестування тварин на коронавірус.

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Коронавірус Сполучені Штати Америки
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