У США перший випадок COVID у тхора. Заразився від людини
В американському штаті Флорида підтвердили випадок зараження тхора коронавірусом. Це перший випадок COVID-19 у тхора, який виявили на території Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як заявили у Міністерстві сільського господарства США, коронавірус підтвердили у тхора, якого привезли зі Словенії. Перевірити тхора на COVID-19 вирішили після того, як у нього з'явилися симптоми хвороби, зокрема чхання та кашель.
Посадовці міністерства вважають, що тхір підхопив коронавірус від людини. Однак у міністерстві не уточнили, тхір жив на фермі чи був домашньою тваринкою.
Водночас в американському міністерстві вважають, що ризик заразитися коронавірусом від тварини невеликий, тому посадовці не рекомендують проводити рутинне тестування тварин на коронавірус.