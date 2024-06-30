США перевели несколько баз в Европе в повышенную готовность из-за угрозы терактов, - CNN

Напомним, сейчас в Германии проходит футбольный турнир Евро-2024, а в начале июля во Франции начнутся летние Олимпийские игры.

В преддверии этих мероприятий Берлин и Париж выражали обеспокоенность по поводу угрозы террористических актов. Французские спецслужбы даже рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр.

В марте Германия и Франция договорились совместно обеспечивать безопасность на Евро-2024 и на Олимпиаде.

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