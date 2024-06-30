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США перевели несколько баз в Европе в повышенную готовность из-за угрозы терактов, - CNN

Фото: несколько баз США в Европе по повышенной готовности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

По словам двух американских чиновников, имена которых CNN не называет, военные базы США перевели

Как поясняет CNN, статус "Чарли" вводится, когда

Представитель

 

Напомним, сейчас в Германии проходит футбольный турнир Евро-2024, а в начале июля во Франции начнутся летние Олимпийские игры.

В преддверии этих мероприятий Берлин и Париж выражали обеспокоенность по поводу угрозы террористических актов. Французские спецслужбы даже рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр.

В марте Германия и Франция договорились совместно обеспечивать безопасность на Евро-2024 и на Олимпиаде.

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