ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США передали Украине партию зерновозов (фото)

Четверг 28 декабря 2023 18:56
UA EN RU
США передали Украине партию зерновозов (фото) Архивное фото: Посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки передали Украине партию помощи, которая состоит из 16 прицепов-зерновозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы продолжаем поддерживать украинских фермеров, доставив только в этом месяце 16 прицепов-зерновозов", - говорится в заявлении.

США передали Украине партию зерновозов (фото)

Фото: Помощь (twitter.com/USAmbKyiv)

По ее словам, эти прицепы увеличат сбор и разгрузку зерна, увеличив производительность на 31 400 тонн в год, что поддержит украинских фермеров, агрокомпании и экономику.

Экспорт зерна

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов.

Недавно Франция доставила в Украину корабль, который поможет стране экспорта зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году