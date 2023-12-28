США передали Украине партию зерновозов (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк .

"Мы продолжаем поддерживать украинских фермеров, доставив только в этом месяце 16 прицепов-зерновозов", - говорится в заявлении.

Фото: Помощь (twitter.com/USAmbKyiv)

По ее словам, эти прицепы увеличат сбор и разгрузку зерна, увеличив производительность на 31 400 тонн в год, что поддержит украинских фермеров, агрокомпании и экономику.

Экспорт зерна

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов.

Недавно Франция доставила в Украину корабль, который поможет стране экспорта зерна.