США передали Украине партию зерновозов (фото)
Соединенные Штаты Америки передали Украине партию помощи, которая состоит из 16 прицепов-зерновозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Мы продолжаем поддерживать украинских фермеров, доставив только в этом месяце 16 прицепов-зерновозов", - говорится в заявлении.
Фото: Помощь (twitter.com/USAmbKyiv)
По ее словам, эти прицепы увеличат сбор и разгрузку зерна, увеличив производительность на 31 400 тонн в год, что поддержит украинских фермеров, агрокомпании и экономику.
Экспорт зерна
В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.
Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.
Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов.
Недавно Франция доставила в Украину корабль, который поможет стране экспорта зерна.
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