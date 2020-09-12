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США передали Україні гумдопомогу для боротьби з коронавірусом

Автор: Инна Собора

Посольство України у США передало гуманітарний вантаж до українських лікарень для допомоги у протидії з пандемією COVID-19. Допомога передана до лікарень Харкова.

Про це повідомили у Facebook посольства України США.

Гуманітарна допомога зібрана американською благодійною організацією “The Fishermen” та за сприяння Посольства України у США.

Вантаж включає апарат УЗД, кардіограф, медичні аспіратори, ручні респіратори, анестезіологічні дихальні контури, контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин, кисневі трубки, лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски, хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати з початку пандемії коронавіруса виділили Україні 18,3 млн доларів у вигляді медичної і гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в кінці березня США виділили Україні гумдопомоги на 1,2 млн доларів для боротьби з коронавірусом.

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Новини України Гуманітарна допомога