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США передали Таджикістану більше 300 тисяч доз вакцини Pfizer

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США , Четвер 23 вересня 2021 22:06
США передали Таджикістану більше 300 тисяч доз вакцини Pfizer Фото: США передали Таджикістану другу партію вакцини Pfizer (twitter.com/StateDept)
Автор: Сергій Пишкін

До Таджикистану прибула друга партія вакцин Pfizer від США. Загалом Штати пожертвували країні більше ніж 1,8 млн доз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Сполучені Штати Америки назвали Таджикистан важливим партнером у глобальній вакцинації людей проти коронавірусу.

"Сполучені Штати здійснили другу поставку 325 260 доз вакцини Pfizer COVID-19 населенню Таджикистану, при цьому загальний обсяг пожертвуваних нами доз вакцини в Таджикистан перевищив 1,8 мільйона доз", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден підтвердив закупівлю 1,1 млрд доз вакцин, які будуть направлені на пожертвування бідним країнам.

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Сполучені Штати Америки Таджикистан Вакцинація
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