США передали Таджикістану більше 300 тисяч доз вакцини Pfizer
Фото: США передали Таджикістану другу партію вакцини Pfizer (twitter.com/StateDept)
До Таджикистану прибула друга партія вакцин Pfizer від США. Загалом Штати пожертвували країні більше ніж 1,8 млн доз.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.
Сполучені Штати Америки назвали Таджикистан важливим партнером у глобальній вакцинації людей проти коронавірусу.
"Сполучені Штати здійснили другу поставку 325 260 доз вакцини Pfizer COVID-19 населенню Таджикистану, при цьому загальний обсяг пожертвуваних нами доз вакцини в Таджикистан перевищив 1,8 мільйона доз", - пише пресслужба.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден підтвердив закупівлю 1,1 млрд доз вакцин, які будуть направлені на пожертвування бідним країнам.