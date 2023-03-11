В США Палата представителей одобрила рассекречивание информации о происхождении COVID

Одобренный законопроект был отправлен в Белый дом к американскому президенту Джо Байдену на подпись, или же наложение вето.

Перед этим в марте Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Эти попытки Конгресса по рассекречиванию разведданных о происхождении коронавируса были предприняты после вывода министерства энергетики с "низкой степенью достоверности" о том, что вирус, скорее всего, вышел из лаборатории в китайском Ухане в результате несчастного случая в 2019 году

Минэнергетики США является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества Штатов.

Ранее сообщалось, что недавно директор ФБР Кристофер Рэй заявил журналистам, что бюро также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории, "контролируемой китайским правительством".

Он также поделился подозрением, что власти КНР "делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь".

Напомним, что в 2021 году президент США Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия.