У США очікують посилення поширення коронавірусу після Різдва

Фото: Ентоні Фаучі (instagram.com/doc.fauci)

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що після різдвяних свят необхідно очікувати посилення поширення коронавірусу. На його думку, поширення може стати інтенсивніше, ніж після Дня подяки.

Про це повідомляє CNN.

Фаучі пояснює це тим, що різдвяні свята більше тривалі.

"Мої побоювання зараз ті ж, що і побоювання з приводу Дня подяки, тільки цього разу ситуація може стати складнішою, оскільки ці (різдвяні - ред.) свята більш тривалі", - сказав він.

За словами інфекціоніста, врешті-решт жителі США розуміють серйозність епідеміологічної ситуації.

"Прямо зараз ми в нашій країні переживаємо критичний період. Нам потрібно не відходити від фактів і даних. Це важкий шлях для всіх нас", - сказав він.

Раніше Ентоні Фаучі заявив, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масках та соціальному дистанціюванні. За його словами, він не зможе спокійно відмовитись від цього.

При цьому головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилась.