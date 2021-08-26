США очікують на продовження терактів в Кабулі

Сполучені Штати Америки припускають, що теракти на території Кабулу можуть повторитись. Втім, країна продовжить операцію по евакуації афганців та своїх громадян з Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами голови Центрального командування ЗС США генерала Кеннета Маккензі, терористи можуть продовжити атакувати Кабул після сьогоднішніх терактів.
Попри усе, Штати планують й надалі продовжувати операцію по евакуації.
"Наша місія полягає в евакуації громадян США, громадян третіх країн, власників спеціальної імміграційної візи, співробітників посольства США й афганців, які опинился під загрозою", - додав Маккензі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабулу прогриміли два вибухи.
Зокрема, РБК-Україна писало, що в Кабулі сталися нові вибухи, один із них - поруч з аеропортом.