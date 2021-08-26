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США очікують на продовження терактів в Кабулі

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США , Четвер 26 серпня 2021 22:34
США очікують на продовження терактів в Кабулі Фото: США очікують на продовження терактів в Кабулі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки припускають, що теракти на території Кабулу можуть повторитись. Втім, країна продовжить операцію по евакуації афганців та своїх громадян з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови Центрального командування ЗС США генерала Кеннета Маккензі, терористи можуть продовжити атакувати Кабул після сьогоднішніх терактів.

Попри усе, Штати планують й надалі продовжувати операцію по евакуації.

"Наша місія полягає в евакуації громадян США, громадян третіх країн, власників спеціальної імміграційної візи, співробітників посольства США й афганців, які опинился під загрозою", - додав Маккензі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабулу прогриміли два вибухи.

Зокрема, РБК-Україна писало, що в Кабулі сталися нові вибухи, один із них - поруч з аеропортом.

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Сполучені Штати Америки Кабул Афганистан
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