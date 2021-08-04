В США очікують повного схвалення вакцини Pfizer до початку вересня, - NYT

Через новий сплеск коронавірусу, що охопив більшу частину США, Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) пришвидшило свій графік повного схвалення вакцини Pfizer-BioNTech. Її прагнуть схвалити до початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Минулого тижня президент Джо Байден заявив, що очікує на початку осені повне затвердження вакцини.

Неофіційний термін, на який розраховує FDA, 6 вересня або раніше.

Агентство розраховує, схвалення Pfizer викличе більшу довіру громадськості.

"Очікується, що низка університетів та лікарень, Міністерство оборони та принаймні одне велике місто, Сан -Франциско, зобов’яжуть вводити щеплення після того, як вакцина буде повністю затверджена. Остаточне затвердження також може допомогти приглушити дезінформацію про безпеку вакцин та прояснити юридичні питання щодо мандатів", - пише видання.