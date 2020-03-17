У США відтермінували сплату податків на 3 місяці через коронавірус

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки надало американським підприємцям додаткові 90 днів для сплати податків у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.

За словами міністра фінансів Стівена Мнучина, фізичні особи можуть відкласти податкові зобов'язання на суму до 1 млн. доларів, а великі корпорації - на 10 млн. доларів.

"Все, що вам потрібно зробити, це подати ваші податки. Ви автоматично не будете отримувати нараховані відсотки і штрафи", - сказав Мнучин.

За його словами, такі заходи вивільнить 300 млрд доларів ліквідності в економіці США, оскільки у приватних осіб і підприємств буде більше часу для сплати податків.

"Це спільний крок до того, щоб надати американцям і підприємствам доступ до фінансових ресурсів, яких вони потребують у період економічних і соціальних потрясінь", - додав глава фінансового комітету Сенату США Чак Граслі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір попросити у Конгресу 850 млрд доларів надзвичайного фінансування, щоб уникнути рецесії через пандемію коронавірусу.

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