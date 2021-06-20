США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин

США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест".
Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.
"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню", - написав він.
Як повідомляє Голос Америки, лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест: "Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".
Видання підкреслює, що цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.
Нагадаємо, 3 червня у Білому домі заявили, що Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.