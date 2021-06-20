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США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин

Автор: Даша Харченко

США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест".

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню", - написав він.

Як повідомляє Голос Америки, лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест: "Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".

Видання підкреслює, що цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, 3 червня у Білому домі заявили, що Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.

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