У США скасували заборону фінансування програми абортів

Згідно з документом МОЗ США, опублікованим у Федеральному реєстрі, програма фінансування центрів планування сім'ї, так звана "глава X", передбачає розподіл більш ніж 250 млн доларів на рік.

Після того як Трамп зажадав від клінік, які отримують гранти, не виписувати направлення на аборти, деякі медустанови відмовився від їх отримання.

Як уточнює видання, МОЗ прийняв подібне рішення на тлі вступу в штаті Техас закону, що забороняє аборти приблизно після шести тижнів вагітності. Зазначається, що нова програма фінансування почне діяти з 8 листопада.

Заборона на аборти після першого серцебиття плоду почала діяти в Техасі 1 вересня після того, як Верховний суд США відмовився блокувати набрання чинності в надзвичайному порядку. Це відбувається зазвичай на шостому тижні вагітності.

Після цього стало відомо, що адміністрація Байдена планує подати в суд на штат Техас через набуття чинності нового закону про аборти, який вважається одним з найсуворіших в країні.