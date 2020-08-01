У США скасували смертний вирок засудженому за теракт в Бостоні

Фото: Джохар Царнаєв (post-gazette.com)

Буде повторний розгляд справи в суді

Федеральний апеляційний суд США скасував смертний вирок Джохару Царнаєву. Він був засуджений за організацію теракту на Бостонському марафоні.

Про це пише "Голос Америки".

Відзначається, що судді федерального апеляційного суду розпорядилися провести повторний розгляд справи в суді нижчої інстанції. Причиною назвали те, що під час першого судового процесу не був належним чином проведений підбір присяжних. Зокрема, судовий процес був проведений в Бостоні і, на думку захисту, це виключило підбір неупереджених присяжних.

Нагадаємо, 15 квітня 2013 року під час Бостонського марафону сталися два вибухи, в результаті яких загинули три людини, серед них був восьмирічний хлопчик. 264 людини отримали поранення. Бомби були зроблені зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами і підшипниками.

Теракт організували брати Царнаєви - Джохар і Тамерлан. У 2015 році Джохар Царнаев був визнаний винним по 30 статтями обвинувачення, включаючи участь в змові і використанні зброї масового знищення.

Суд присяжних засудив Джохара Царнаєва до смертної кари.