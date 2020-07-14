У США засудили вбивство українського медика на Донбасі

Посольство США в Україні засудило обстріл медичної групи під час евакуації української тіла загиблого військового з боку бойовиків на Донбасі. В результаті обстрілу загинув військовий медик.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Facebook.

Також в результаті обстрілу постраждали ще два українських військових.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика поблизу Погоди. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі і віддаємо шану героїзму багатьох українців, які втратили життя і отримали травми під час хороброго несення служби своєї демократії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, бойовики обстріляли медичну бригаду під час евакуації тіла загиблого військового, незважаючи на попереднє підтвердження режиму "тиші".

За даним фактом прокуратура відкрила справу, кваліфікувавши дії бойовиків як військовий злочин.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство медика на Донбасі має ознаки військового злочину.