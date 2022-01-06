США засудили насильство в Казахстані і закликали до мирного вирішення ситуації

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса.

Прайс заявив, що казахстанцям потрібно поважати і захищати конституційні інститути, права людини і свободу друку, в тому числі і шляхом відновлення послуг інтернету.

За словами Прайса, Штати закликають "всі сторони знайти мирне вирішення ситуації з надзвичайним станом".

"Ми засуджуємо акти насильства і знищення власності і закликаємо до стриманості як влади, так і протестуючих", - заявив він.