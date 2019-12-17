США засудили насильство на акціях в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про насильство по відношенню до поліції та журналістів

Посольство США в Україні засудило насильство на акціях протесту під Верховною радою 17 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства у Facebook.

Зокрема, дипломати висловилися проти насильства по відношенню до поліції та журналістів.

"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної ради", - йдеться в заяві.

17 грудня в центрі Києва в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. У цій акції брали участь націоналістичні організації, вони намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися зіткнення з поліцією.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. В результаті постраждали 17 поліцейських та журналісти.

Всього правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.