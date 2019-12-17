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США засудили насильство на акціях в Києві

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 19:44
США засудили насильство на акціях в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про насильство по відношенню до поліції та журналістів

Посольство США в Україні засудило насильство на акціях протесту під Верховною радою 17 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства у Facebook.

Зокрема, дипломати висловилися проти насильства по відношенню до поліції та журналістів.

"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної ради", - йдеться в заяві.

США засудили насильство на акціях в Києві

17 грудня в центрі Києва в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. У цій акції брали участь націоналістичні організації, вони намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися зіткнення з поліцією.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. В результаті постраждали 17 поліцейських та журналісти.

Всього правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.

У ході сутичок біля Ради постраждали журналісти У центр Києва відправили посилені наряди силовиків на час акцій протесту
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