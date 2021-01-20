США залишаться непохитними у підтримці України, - посольство

Фото: Христина Квін (usembassy.gov)

Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена. Про це йдеться у заяві тимчасового повіреного в справах США в Україні Крістіни Квін з нагоди інаугурацій президента.

Її виступ опубліковано на сайті посольства США в Україні.

Вона зазначила, що США будуть залишатися непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України.

"Поки обраний президент і його адміністрація будуть працювати над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів в найближчі місяці, дозвольте вас запевнити в одному: США будуть залишатися непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної і вільної України, яка має бути захищена у своїх міжнародно визнаних кордонах, включаючи Донбас і Крим, і стійкою проти російської агресії", - йдеться в заяві

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летальної зброї Україні.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.