США остаточно схвалили застосування вакцини Pfizer для людей старше 16 років

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Її використовуватимуть для щеплень людей старше 16 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву FDA.
Як зазначили у відомстві, схвалення вакцини Pfizer-BioNTech може послужити для тих людей, які досі ставилися до неї з недовірою, додатковим підтвердженням її надійності та безпеки.
У FDA підкреслили, що вакцина Pfizer-BioNTech як і раніше дозволена для екстреного використання, в тому числі для підлітків у віці від 12 до 15 років і в якості третьої дози для людей з ослабленим імунітетом.
Нагадаємо, в липні американські вчені досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу.