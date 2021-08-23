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США остаточно схвалили застосування вакцини Pfizer для людей старше 16 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Її використовуватимуть для щеплень людей старше 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву FDA.

Як зазначили у відомстві, схвалення вакцини Pfizer-BioNTech може послужити для тих людей, які досі ставилися до неї з недовірою, додатковим підтвердженням її надійності та безпеки.

У FDA підкреслили, що вакцина Pfizer-BioNTech як і раніше дозволена для екстреного використання, в тому числі для підлітків у віці від 12 до 15 років і в якості третьої дози для людей з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, в липні американські вчені досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу.

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Сполучені Штати АмерикиВакцинаКоронавірус