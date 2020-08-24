США офіційно дозволили переливання плазми крові перехворілих COVID-19

У США дозволили лікувати ынфыкованих коронавірусом COVID-19 методом переливання плазми крові вже перехворілих пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США дійшло висновку, що такий метод може бути ефективний і його плюси переважують мінуси.

Про це йдеться в документі управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів, опублікованому на сайті відомства.

"Сьогодні Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів видало екстрений дозвіл на використання експериментального переливання плазми крові видужалих пацієнтів для лікування COVID-19", - йдеться в документі.

Президент США Дональд Трамп назвав дане рішення "проривом", повідомляє Assosiated Press.

Раніше в цьому місяці дослідники клініки Майо повідомили про те, що плазма крові тих, що вижили після COVID-19 допомагає іншим інфікованим пацієнтам одужати.

Як пише АР, подібна методика лікування дала деякі результати, проте її ефективність поки заперечується. До сих пір немає переконливих доказів того, чи працює вона, коли її вводити і яка доза необхідна. Крім того, є ризик побічних ефектів, а також передачі інфекції.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки.

Крам того, ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.