США оголосили нові санкції проти Росії за отруєння Навального

США в річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввели нові торгові санкції проти Росії. Обмеження поширюються на деякі види російської зброї та експорт ядерних технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
"США введуть другий пакет санкцій щодо РФ за використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" в отруєнні в серпні 2020 року Олексія Навального", - наголошується в повідомленні.
Під нові санкції потрапляє імпорт деяких видів російської вогнепальної зброї та боєприпасів, а також експорт ядерної та ракетної продукції і технологій.
Обмеження вводяться у зв'язку із застосуванням Росією хімічної зброї. Вони почнуть діяти після 7 вересня, коли документ буде офіційно опублікований на сайті уряду. Дія санкцій розрахована на 12 місяців.
Нагадаємо, Навальний був затриманий в Росії після повернення з Німеччини, де проходив лікування після отруєння, в середині січня за нібито порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше". У підсумку йому змінили умовний термін на реальний. Очікується, що він може вийти на свободу в 2023 році.