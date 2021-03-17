США оголосили нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Сполучені Штати Америки (США) вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та Скрипалів у Солсбері.
Американці вводять санкції через застосування Росією хімічної зброї проти своїх громадян. Санкції передбачають нові експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.
Раніше повідомлялось, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Серед них є Росія.
Нагадаємо, США оголосили про введення санкцій проти Росії через ситуацію з Навальним. У санкційний список потрапили російські чиновники і компанії.
Крім того, санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.