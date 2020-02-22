США звинуватили Росію у поширенні дезінформації щодо коронавірусу

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що Російська Федерація веде кампанію з дезінформації про коронавірус, використовуючи тисячі фейкових акаунтів в соціальних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP

За словами чиновників Дердепу, яким доручено боротьбу з російською дезінформацією, у Twitter, Facebook і Instagram використовуються боти для просування теми, запущеної Росією, декількома мовами.

"Намір Росії полягає в тому, щоб сіяти розбрат і підривати інститути США зсередини, в т.ч. шляхом прихованих кампаній зі шкідливого впливу. Поширюючи дезінформацію про коронавірус, Росія намагається загрожувати громадській безпеці, відволікаючись від глобальних заходів у сфері охорони здоров'я", - заявив в.о. помічника держсекретаря США по Європі і Євразії Філіп Рікер.

Так, кампанія Росії з дезінформації "просуває необґрунтовані теорії змови про те, що США стоять за спалахом COVID-19 у явній спробі завдати шкоди іміджу США в усьому світі".

Представники Сполучених Штатів, включаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який витратив мільярди доларів на глобальні програми охорони здоров'я, також були звинувачені у причетності до створення і поширення вірусу.

Зокрема, у соцмережах циркулюють твердження про те, що вірус - "спроба США вести економічну війну з Китаєм", "біологічна зброя, розроблена ЦРУ", або "частина зусиль, що вживаються Заходом, для поширення антикитайської риторики".

Нагадаємо, станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавіруса померли 2360 осіб.