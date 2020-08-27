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ДТП в Сирії: США звинуватили Росію в провокуванні аварії

Автор: Надія Собенко

ДТП сталося в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії

Аварію в Сирії, під час якого постраждали американські військові спровокували російські військові. ДТП сталося в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії.

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Про це заявив керівник прес-служби Ради національної безпеки при Білому домі Джон Еліот, повідомляє The Guardian.

Російська техніка врізалася в броньований автомобіль коаліції, унаслідок чого постраждав екіпаж машини.

Елліот підкреслив, що для деескалації ситуації, патруль коаліції покинув цей район.

"Коаліція і Сполучені Штати не прагнуть до ескалації за участю будь-яких національних збройних сил, але сили США завжди зберігають за собою невід'ємне право і обов’язок захищатися від ворожих дій", - йдеться в заяві.

26 серпня стало відомо, що російські військові в Сирії протаранили своїм автомобілем американський військовий транспорт, викликавши ДТП, легкі травми отримали четверо військових США.

Раніше ООН визнала авіаудари російських та сирійських сил по мирних цілях у Сирії військовими злочинами.

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