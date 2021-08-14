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США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19

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США, Субота 14 серпня 2021 05:27
США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19 Фото: США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19 (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19. Таким чином, на їхню думку, Вони" підігрівали " пов'язані з пандемією конспірологічні теорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США.

За заявою Міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

"Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID - 19 і ефективності вакцин", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що у США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків.

Також раніше ми писали про спалах коронавірусу в США: Техас збільшує штат медпрацівників у лікарнях.

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