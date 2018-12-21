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США звинуватили китайських хакерів у зломах 45 компаній

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 05:47
США звинуватили китайських хакерів у зломах 45 компаній
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Двоє підозрюваних є членами хакерського угруповання

У США звинуватили двох громадян Китаю у широкомасштабній хакерській атаці і викраденні секретних даних урядових установ і підприємств Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Великобританія, Австралія і Нова Зеландія приєдналися до звинувачень. США звинувачують Чжу Хуа і Чжана Шилуна.

"США звинувачують Чжу і Чжан Хуа Шилун в хакерських атаках на ВМС США, космічне агентство NASA і міністерство енергетики. Операція націлена на інтелектуальну власність, конфіденційні ділові і технологічні дані, щоб дати китайським компаніям несправедливу конкурентну перевагу", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, їх звинувачують в атаці на більш ніж 45 комерційних і оборонних компаній

"Зусилля Китаю спрямовані на більш ніж 45 комерційних і оборонних технологічних компаній в США, а також в 12 країнах постачальників керованих послуг (MSP) - фірм, яким вони передають електронну пошту, системи зберігання та інші обчислювальні задачі і їх клієнтів", - зазначено в повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичну переписку, якою країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років. Видання зазначає, що злом виявила технологічна компанія Area.

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