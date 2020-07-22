США звинуватили Китай в атаках на розробників вакцини від коронавирусу

Наразі не відомо, чи вдалося хакерам отримати доступ до будь-яких розробок щодо вакцини
Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило двох хакерів Китаю в атаках на компанії по всьому світу, у тому числі й на ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби. У відомстві заявляють, що хакери займаються своєю діяльністю упродовж 10 років у співпраці з урядом.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляється, двоє хакерів Лі Сяою та Донг Джіаші нападали на неурядові організації, окремих дисидентів та правозахисних активістів як у США, так і в Китаї. Серед компаній, які зазнавали нападів є високотехнологічні виробництва, розробники медичних виробів та програмного забезпечення для бізнесу.
Загальна вартість викрадених даних оцінюють у сотні мільйонів доларів.
Таким чином напад стався і на фармакологічні компанії, які розробляють вакцини від COVID-19. Однак у Міністерстві не повідомили, чи вдалося хакерам отримати доступ до будь-яких розробок щодо коронавірусу.
Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Девід Боудіч вважає, що звинувачення ставить Пекін до відома, що підтримуване урядом викрадення інтелектуальної власності потягне “серйозні наслідки та ризики для країни”.
Крім того, у Мін’юсті зазначають, що наразі хакери націлені на технологічні компанії в Австралії, Бельгії, Німеччині, Японії, Литві, Нідерландах, Іспанії, Південній Кореї, Швеції, Великій Британії та самих Штатах.
Нагадаємо, Велика Британія впевнена в тому, що кібератаки на лабораторії, які займаються розробками ліків проти COVID-19, здійснювала Росія.
Крім того, раніше на сайті британського Національного центру кібербезпеки опублікували заяву, в якій йдеться про те, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.