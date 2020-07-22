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США звинуватили Китай в атаках на розробників вакцини від коронавирусу

Вашингтон, Середа 22 липня 2020 09:02
США звинуватили Китай в атаках на розробників вакцини від коронавирусу
Фото: кібератака (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Наразі не відомо, чи вдалося хакерам отримати доступ до будь-яких розробок щодо вакцини

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило двох хакерів Китаю в атаках на компанії по всьому світу, у тому числі й на ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби. У відомстві заявляють, що хакери займаються своєю діяльністю упродовж 10 років у співпраці з урядом.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, двоє хакерів Лі Сяою та Донг Джіаші нападали на неурядові організації, окремих дисидентів та правозахисних активістів як у США, так і в Китаї. Серед компаній, які зазнавали нападів є високотехнологічні виробництва, розробники медичних виробів та програмного забезпечення для бізнесу.

Загальна вартість викрадених даних оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Таким чином напад стався і на фармакологічні компанії, які розробляють вакцини від COVID-19. Однак у Міністерстві не повідомили, чи вдалося хакерам отримати доступ до будь-яких розробок щодо коронавірусу.​

Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Девід Боудіч вважає, що звинувачення ставить Пекін до відома, що підтримуване урядом викрадення інтелектуальної власності потягне “серйозні наслідки та ризики для країни”.

Крім того, у Мін’юсті зазначають, що наразі хакери націлені на технологічні компанії в Австралії, Бельгії, Німеччині, Японії, Литві, Нідерландах, Іспанії, Південній Кореї, Швеції, Великій Британії та самих Штатах.

Нагадаємо, Велика Британія впевнена в тому, що кібератаки на лабораторії, які займаються розробками ліків проти COVID-19, здійснювала Росія.

Крім того, раніше на сайті британського Національного центру кібербезпеки опублікували заяву, в якій йдеться про те, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

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