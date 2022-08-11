У США звинуватили іранця у змові з метою вбивства двох екс-чиновників Трампа

Міністерство юстиції США стверджує, що 45-річний Шахрам Пурсафі, також відомий як Мехді Резаї з Тегерана, імовірно, хотів убити Болтона в помсту за смерть Касема Сулеймані.

Командира іранського Корпусу вартових ісламської революції ліквідували унаслідок удару американського безпілотника в січні 2020 року.

Другою метою Пурсафі був колишній глава Державного департаменту США Майк Помпео.

За інформацією видання, іранець є одним з членів Корпусу вартових ісламської революції. Його засудили заочно за спробу організації вбивства Болтона, яке він намагався вчинити з жовтня 2021 року.

За Болтона Пурсафі пропонував 250 тисяч доларів, пізніше сума була збільшена до 300 тисяч доларів. При цьому за вбивство колишнього глави Держдепу Помпео була призначена нагорода в 1 млн доларів.

Офіційний Тегеран відкинув усі звинувачення.

Нагадаємо, в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.