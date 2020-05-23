США звинуватили Іран в організації 360 вбивств в 40 країнах світу

Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В Держдепі наголосили, що іранські дипломати неодноразово були причетними до вбивств за кордоном

Влада Ірану причетна до проведення терористичних атак у понад 40 країнах, під час яких загинули щонайменше 360 людей. Всі ці вбивства та атаки здійснювались силами Корпусу вартових ісламської революції, міністерства розвідки й безпеки та іранських дипломатів.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Глобальна терористична кампанія Ірану охоплювала принаймні 360 цілеспрямованих вбивств в інших країнах, а також вибухів бомб у масових місцях, під час яких загинули й були поранені сотні людей", - йдеться в заяві.

Зазначається, що іранські дипломати неодноразово були причетними до вбивств за кордоном, про що свідчать ордери на арешт, судові та поліцейські розслідування, повідомлення розвідувальних служб, а також свідків.

"Іран продемонстрував готовність використовувати злочинні угруповання, наркокартелі та інші треті сторони для здійснення своїх змов щодо вбивства за кордоном", - зазначили в Держдепі.

Також американські дипломати заявили, що Іран послідовно бреше про свою причетність до вбивств за кордоном, "навіть коли ловлять його власних дипломатів, які відстежують цілі для нападу, постачають вибухівку або втікають з місця злочину".

Нагадаємо, США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Рахмані Фазли. Санкції стосуються порушень прав людини.

Раніше Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що всі американці будуть вислані з Іраку і Сирії. Заяву зроблено на тлі загострення відносин з США.

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Автор: Надія Собенко