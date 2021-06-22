США після обстрілу Авдіївки закликали Росію припинити насильство та почати переговори
Сполучені Штати Америки стурбовані пораненням мешканця Авдіївки в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків. США закликали Росію припинити насильство на сході України.
Про це йдеться у заяві посольства США в Києві на сторінці у Twitter.
США також закликали Росію взяти участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах", - заявили у представництві США.
Нагадаємо, 19 червня бойовики на Донбасі з великокаліберного кулемету обстріляли Авдіївку, поранивши чоловіка 1989-року народження, який перебував у власному подвір'ї.