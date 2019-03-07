США в ОБСЄ закликали Росію припинити насильство на Донбасі

США називають Російську Федерацію "підбурювачем конфлікту на Донбасі"

Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Макрис, выступая 7 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ, заявил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искуственно обостряя конфликт, и продолжает нарушать Минские соглашения, что является дорожной картой на пути к миру".

"Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекатель этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие на Донбассе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать", - заявил Макрис.

Он также заявил, что США призывают Россию немедленно освободить украинские военные судна и 24 моряков, захваченных 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Он назвал действия российских сил неоправданными и возмутительными.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех узников совести и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека включительно с исчезновениями, физическим и психологическим насилием и убийствами", - подчеркнул Макрис.

Напомним, недавно председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак отметил, что поддерживает работу всех форматов, которые могут способствовать политическому урегулированию ситуации на Донбасс.