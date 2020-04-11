США обійшли Італії за кількістю смертей від коронавірусу

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у Сполучених Штатах Америки досягла 18 тис. 881. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Worldometers, який відстежує поширення вірусу.

Згідно з останніми даними, Штати знаходяться на першому місці і за кількістю заражень COVID-19, і за кількістю смертей від інфекції. В Італії, яка до сьогоднішнього дня була першою по смертності у світі, наразі відомо про 18 849 тис. померлих.

Всього в Штатах коронавірусом заразилися понад 505 тис. американців. За добу було виявлено понад 35 тис. нових інфікувань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що вважає "хорошим результатом" кількість смертей від COVID-19 в США на рівні від 100 до 200 тисяч.

Також РБК-Україна повідомляло, що американська телекомпанія ABC з посиланням на джерела в спецслужбах заявила, що Трамп був повідомлений про наслідки глобальної спалаху коронавіруса ще минулої осені. Американський президент назвав цю інформацію брехнею.