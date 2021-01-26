У США виявили перший випадок "бразильського" штаму коронавірусу

Сьогодні у штаті Міннесота (США) виявили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, який в останні тижні стрімко поширювався у Бразилії. Наразі інфікована ним людина знаходиться на ізоляції.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними департаменту охорони здоров’я Міннесоти, випадок стався з місцевим жителем, який недавно подорожував до Бразилії. Новий штам у нього був виявлений шляхом геномного секвенування випадкових зразків крові в рамках програми спостереження.

Зазначається, інфікований повідомив про погане самопочуття в перший тиждень січня і зробив тест 9 січня. У департаменті охорони здоров’я заявили, що продовжують розслідування цього випадку.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв рішення залишити в силі обмеження на в'їзд до США з країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії. Він також додав в цей список ПАР.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом коронавірусу. Інфікований прибув у четвер, 21 січня, з Бразилії у Франкфурт-на-Майні.

Крім того, 15 січня у Великобританії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був привезений з Бразилії.